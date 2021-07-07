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З'явилось відео з місця стрілянини в Києві

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на Голосіївському проспекті сталась стрілянина. З'явилось відео з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відео Magnoliatv.

Зазначимо, РБК-Україна у прес-службі поліції Києва підтвердили стрілянину в Києві. Втім, деталі не повідомили.

"Київ.Оперативний" повідомляє, що на місці перестрілки зараз 7 нарядів поліції. Постраждали двоє правоохоронців. Втім, в поліції поки не підтверджують, що є постраждалі.

За попередньою інформацією, сам стрілок застрелився, повідомляє "Київ.Оперативний".

Нагадаємо, у Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім".

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Стрільба