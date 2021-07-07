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Появилось видео с места стрельбы в Киеве

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. Появилось видео с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видео Magnoliatv.

Отметим, РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева подтвердили стрельбу в Киеве. Однако, подробности не сообщили.

"Киев.Оперативний" сообщает, что на месте перестрелки сейчас 7 нарядов полиции. Пострадали двое правоохранителей. Однако, в полиции пока не подтверждают, что есть пострадавшие.

По предварительной информации, сам стрелок застрелился, сообщает "Киев.Оперативний".

Напомним, в Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром".

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Стрельба