Появилось видео с места стрельбы в Киеве

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. Появилось видео с места происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видео Magnoliatv.
Отметим, РБК-Украина в пресс-службе полиции Киева подтвердили стрельбу в Киеве. Однако, подробности не сообщили.
"Киев.Оперативний" сообщает, что на месте перестрелки сейчас 7 нарядов полиции. Пострадали двое правоохранителей. Однако, в полиции пока не подтверждают, что есть пострадавшие.
По предварительной информации, сам стрелок застрелился, сообщает "Киев.Оперативний".
Напомним, в Киеве произошла стрельба на Голосеевском проспекте. Введена спецоперация "Гром".