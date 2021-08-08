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З'явилося відео з місця підриву чоловіка в Кривому Розі. Поліція вже почала розслідування

Автор: РБК-Україна

У Кривому Розі в результаті вибуху гранати постраждав чоловік. Поліція почала розслідування інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, 8 серпня ввечері біля одного з будинків по вул.Кармелюка в руках у місцевого жителя вибухнула граната.

В результаті вибуху перехожі громадяни не постраждали.

Зараз на місці працюють правоохоронці. Всі обставини справи з'ясовуються.

Також в мережі з'явилося відео інциденту. На ньому видно як правоохоронці підходять до чоловіка, однак після того, як з рук чоловіка випала граната поліцейські відбігли від нього і стався вибух.

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Кривий РігВибух