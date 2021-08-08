Появилось видео с места подрыва мужчины в Кривом Роге. Полиция уже начала расследование

В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина. Полиция начала расследование инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
По предварительной информации, 8 августа вечером возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната.
В результате взрыва прохожие граждане не пострадали.
Сейчас на месте работают правоохранители. Все обстоятельства дела выясняются.
Также в сети появилось видео инцидента. На нем видно как правоохранители подходят к мужчине, однако после того, как из рук мужчины выпала граната полицейские отбежали от него и произошел взрыв.