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Появилось видео с места подрыва мужчины в Кривом Роге. Полиция уже начала расследование

Автор: РБК-Украина

В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина. Полиция начала расследование инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, 8 августа вечером возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната.

В результате взрыва прохожие граждане не пострадали.

Сейчас на месте работают правоохранители. Все обстоятельства дела выясняются.

Также в сети появилось видео инцидента. На нем видно как правоохранители подходят к мужчине, однако после того, как из рук мужчины выпала граната полицейские отбежали от него и произошел взрыв.

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Кривой РогВзрыв