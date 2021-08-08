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У Кривому Розі чоловік підірвав себе гранатами на території комбінату

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Кривий Ріг, Неділя 08 серпня 2021 19:53
У Кривому Розі чоловік підірвав себе гранатами на території комбінату Фото: у Кривому Розі чоловік підірвав себе гранатами на території комбінату (opentv.media)
Автор: РБК-Україна

У неділю ввечері, 8 серпня, у Кривому Розі чоловік на території комбінату підірвав гранати. В результаті інциденту його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відкритий".

За даними видання, чоловік прийшов на прохідну гірського комбінату з двома гранатами і вимагав пропустити його на територію.

"Оперативно прибулі на місце співробітники поліції виявили чоловіка у дворі. Він у прямому сенсі сидів на одній гранаті, а іншу тримав у руці", - повідомляє видання.

В результаті підриву гранати чоловікові відірвало ногу. Його доставили в місцеву лікарню.

Зараз територія навколо комбінату оточена. Працюють співробітники поліції, пожежники та медики.

Також на місці знаходяться працівники слідчо-оперативної групи, які встановлюють всі обставини і мотиви того, що сталося.

Фото: у Кривому Розі чоловік підірвав себе гранатами на території комбінату (opentv.media)

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