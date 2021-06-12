З'явилося відео, як вантажівка знесла електороопору в Києві

Опубліковано відео того, як у Києві на лівобережній частині вантажівка знесла електороопору . В результаті інциденту обірвало дроти.

Повідомляється, що аварія сталася на вулиці Пухівській під час буксирування автомобіля ГАЗ, який був на жорсткому зчепленні.

"Останній відірвався і в'їхав в опору лінії електропередач та істотно її пошкодив. В результаті ДТП стався обрив проводів під напругою. Триває перекриття вулиці в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Ця подія сталася на вулиці Пухівській під час буксирування автомобіля ГАЗ із застосуванням жорсткого зчеплення.... Posted by Патрульна поліція Києва on Saturday, June 12, 2021

РБК-Україна також писало, що побутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти лівобережної частини залишаються зі світлом. Відновлювальні роботи триватимуть протягом двох днів, і при цьому можливі відключення світла.