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З'явилося відео, як вантажівка знесла електороопору в Києві

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Київ, Субота 12 червня 2021 15:30
З'явилося відео, як вантажівка знесла електороопору в Києві Фото: у Києві вантажівка знесла електроопору (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: РБК-Україна

Опубліковано відео того, як у Києві на лівобережній частині вантажівка знесла електороопору. В результаті інциденту обірвало дроти.

Відео в Facebook опублікувала патрульна поліція Києва.

Повідомляється, що аварія сталася на вулиці Пухівській під час буксирування автомобіля ГАЗ, який був на жорсткому зчепленні.

"Останній відірвався і в'їхав в опору лінії електропередач та істотно її пошкодив. В результаті ДТП стався обрив проводів під напругою. Триває перекриття вулиці в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Ця подія сталася на вулиці Пухівській під час буксирування автомобіля ГАЗ із застосуванням жорсткого зчеплення....

Posted by Патрульна поліція Києва on Saturday, June 12, 2021

РБК-Україна також писало, що побутові та соціально важливі інфраструктурні об'єкти лівобережної частини залишаються зі світлом. Відновлювальні роботи триватимуть протягом двох днів, і при цьому можливі відключення світла.

Нагадаємо, сьогодні в Ірпені під Києвом сталася потрійна ДТП за участю маршрутки. В аварії постраждали п'ятеро людей.

А на Південному мосту в столиці зіткнулися відразу шість машин. Через аварію було ускладнено рух по мосту в напрямку правого берега.

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