Появилось видео, как грузовик снес электороопору в Киеве
Опубликовано видео того, как в Киеве на левобережной части грузовик снес электороопору. В результате инцидента оборвало провода.
Видео в Facebook опубликовала патрульная полиция Киева.
Сообщается, что авария произошла на улице Пуховской во время буксировки автомобиля ГАЗ, который был на жестком сцеплении.
"Последний оторвался и въехал в опору линии электропередач и существенно ее повредил. В результате ДТП произошел обрыв проводов под напряжением. Продолжается перекрытие улицы в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
РБК-Украина также писало, что бытовые и социально важные инфраструктурные объекты левобережной части остаются со светом. Восстановительные работы продлятся в течение двух дней, и при этом возможны отключения света.
Напомним, сегодня в Ирпене под Киевом произошло тройное ДТП с участием маршрутки. В аварии пострадали пять человек.
А на Южном мосту в столице столкнулись сразу шесть машин. Из-за аварии было затруднено движение по мосту в направлении правого берега.