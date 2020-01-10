У мережі з'явилося відео з чорним ящиком літака МАУ, який 8 січня розбився в Ірані. Відповідне відео поширив іранський телеканал IRNN.

Повідомляється, що на даному відео зображені чорні ящики літака МАУ. Крім того, глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що буде важко отримати дані бортових самописців через пошкодження.

Він також в черговий раз заявив, що авіакатастрофа МАУ відбулася не в результаті ракетного удару.

Нагадаємо, раніше представник влади Ірану заявив, що розслідування авіакатастрофи літака МАУ може зайняти від одного до двох років. Також повідомлялося, що Тегеран має намір самостійно отримати дані самописців, що може зайняти до двох місяців.

До цього стало відомо, що Іран і Україна домовилися про спільну розшифровку чорних ящиків. У той же час проконтролює хід розслідування судова влада Ірану.

Авіакатастрофа під Тегераном сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, однак після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав в 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.