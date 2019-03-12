Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Кроллою

Українець також поспілкувався з журналістами
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) провів відкрите тренування для преси в рамках підготовки до бою проти Ентоні Кролл (34-6-3, 13 КО). Про це повідомляє Boxing Scene.
На заході українець в роботі з грушею продемонстрував свої навички, а також відповів на питання журналістів.
Photos: Lomachenko Putting in Work For Crolla Defense https://t.co/B0lip4zq78 pic.twitter.com/CkA3LS9EoB— BoxingScene.com (@boxingscene) March 12, 2019
Відкрите тренування проходила в залі Fortune Gym в Голлівуді.
Бій Ломаченка - Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі на арені Staples Center. Британець є обов'язковим претендентом по лінії WBA.