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Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Кроллою

Новини » Спорт    12.03.2019 - 10:55
Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Кроллою
Фото: Василь Ломаченко (facebook.com/VasylLomachenko)

Українець також поспілкувався з журналістами

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) провів відкрите тренування для преси в рамках підготовки до бою проти Ентоні Кролл (34-6-3, 13 КО). Про це повідомляє Boxing Scene.

На заході українець в роботі з грушею продемонстрував свої навички, а також відповів на питання журналістів.

Відкрите тренування проходила в залі Fortune Gym в Голлівуді.

 

Бій Ломаченка - Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі на арені Staples Center. Британець є обов'язковим претендентом по лінії WBA.

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