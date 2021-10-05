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З'явилося нове відео затримання Саакашвілі в Тбілісі

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Тбілісі, Вівторок 05 жовтня 2021 13:40
З'явилося нове відео затримання Саакашвілі в Тбілісі Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Опубліковано відео затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Відео зроблено в тбіліській квартирі, де, за версією слідства, він перебував деякий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Sputnik Грузія.

З цього відео випливає, що грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі під час вечері. Також видно, як чоловік у цивільному одягає на нього наручники. У приміщенні також перебувають ще кілька чоловіків у цивільному одязі. Перед тим, як Саакашвілі виводять з кімнати, йому дозволяють допити зі склянки на столі.

Зазначимо, Саакашвілі затримали 1 жовтня, він звинувачується в посадових злочинах, у двох справах йому заочно вже винесено вирок, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років, інші справи - в судовому провадженні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Саакашвілі перебуває в Грузії з 29 вересня.

Також РБК-Україна писало про те, які заяви робить політик з грузинської в'язниці.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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