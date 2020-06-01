У соціальній мережі Facebook з'явилося фото чоловіка, що загрожує підірвати міст Метро в Києві. На місці події зараз працюють співробітники поліції і переговорники.

Дане фото розмістив радник міністра внутрішніх справ Євген Терехов на своїй сторінці.

"На лінію 102 зателефонував чоловік і сказав, що з вибуховим пристроєм на "Міст - метро", поліція перекрила міст. На місці працює поліція і переговорники", - з таким підписом радник глави МВС опублікував фото невідомого.

Раніше в коментарі РБК-Україна прес-секретар Управління патрульної поліції у Києві Роман Мартинюк заявив, що в столиці поліція перекрила міст Метро і направляє водіїв в об'їзд. За його словами, перевіряється інформація про можливу загрозу вибуху.

Telegram-канал "Київ Зараз" відзначав, що на мосту стоїть чоловік з пакетом, від якого нібито йде провід до пульта в його руці. Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що через ситуацію на мосту Метро ввели операцію "Грім".

Нагадаємо, в Києві метрополітен обмежив роботу ряду станцій: червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Пізніше з'явилася інформація, що роботу припинила і станція "Арсенальна".