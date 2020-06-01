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Через "замінування" моста в Києві обмежено роботу метро: які станції закриті

Новини » Надзвичайні події     01.06.2020 - 14:39
Через "замінування" моста в Києві обмежено роботу метро: які станції закриті
Фото: станція метро "Чернігівська" (Віталій Носач/РБК-Україна)

У метрополітені заявили про проведення перевірки

У Києві метрополітен обмежив роботу ряду станцій: червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця". Зараз перевіряється інформація про замінування мосту Метро.

Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

"Увага! Увага! З технічних причин червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця", - інформують у метрополітені.

Таким чином, станції метро "Дніпро", "Гідропарк" і "Лівобережна" на даний момент не працюють.

Відзначимо, раніше в коментарі РБК-Україна прес-секретар Управління патрульної поліції в місті Роман Мартинюк заявив, що в Києві поліція перекрила міст Метро і направляє водіїв в об'їзд. За його словами, перевіряється інформація про можливу загрозу вибуху.

Telegram-канал "Київ Зараз" при цьому писав, що на мосту стоїть чоловік з пакетом, від якого нібито йде провід до пульта в його руці. Facebook-паблік dtp.kiev.ua додає, що через ситуацію на мосту Метро ввели операцію "Грім".

За останніми даними поліції Києва, інформація про замінування мосту Метро надійшла близько 14:00.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2019 року уродженець Криму і колишній військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух по мосту Метро і погрожував його підірвати.

Нагадаємо, Белько на початку 2020 року помістили в психіатричну лікарню.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Київметромінування
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