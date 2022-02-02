З'явилися ознаки ендемічної інфекції: Швейцарія скасовує частину COVID-обмежень

Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення зняти частину обмежень, введених через коронавірус. Влада побачила все більше ознак того, що інфекція переходить в ендемічну фазу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Федеральної ради Швейцарії.
"З'являється все більше ознак того, що гостра криза скоро закінчиться і може початися ендемічна фаза", - йдеться в релізі.
Відзначається, що в ході сьогоднішнього засідання Рада прийняла рішення з 3 лютого скасувати зобов'язання працювати з дому і обов'язкову самоізоляцію для тих, хто безпосередньо контактував з хворим коронавірусом. При цьому в силі залишається вимога йти на карантин тим, у кого виявили COVID-19.
За оцінкою Ради, ситуація в системі охорони здоров'я та лікарнях країни розвивається сприятливо. "Незважаючи на рекордно високу кількість інфекцій, перевантаження не було, а заповнюваність відділень інтенсивної терапії продовжувала знижуватися", - зазначено в рішенні.
Влада Швейцарії вважає, що така ситуація пов'язана з високим охопленням жителів країни вакцинацією від коронавірусу і великою кількістю перехворілих, що дозволило сформувати колективний імунітет. Також враховано, що штам "Омікрон" викликає менше важких ускладнень, ніж інші мутації.
Рада розглядає можливість повного скасування COVID-обмежень. Рішення про це буде обговорюватися 16 лютого, з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про перетворення коронавірусу в ендемічну інфекцію.
Зазначимо, в університеті Хопкінса вважають, що локдауны завдали величезної шкоди і марні для здоров'я людини.