З'явилися ознаки ендемічної інфекції: Швейцарія скасовує частину COVID-обмежень

"З'являється все більше ознак того, що гостра криза скоро закінчиться і може початися ендемічна фаза", - йдеться в релізі.

Відзначається, що в ході сьогоднішнього засідання Рада прийняла рішення з 3 лютого скасувати зобов'язання працювати з дому і обов'язкову самоізоляцію для тих, хто безпосередньо контактував з хворим коронавірусом. При цьому в силі залишається вимога йти на карантин тим, у кого виявили COVID-19.

За оцінкою Ради, ситуація в системі охорони здоров'я та лікарнях країни розвивається сприятливо. "Незважаючи на рекордно високу кількість інфекцій, перевантаження не було, а заповнюваність відділень інтенсивної терапії продовжувала знижуватися", - зазначено в рішенні.

Влада Швейцарії вважає, що така ситуація пов'язана з високим охопленням жителів країни вакцинацією від коронавірусу і великою кількістю перехворілих, що дозволило сформувати колективний імунітет. Також враховано, що штам "Омікрон" викликає менше важких ускладнень, ніж інші мутації.

Рада розглядає можливість повного скасування COVID-обмежень. Рішення про це буде обговорюватися 16 лютого, з урахуванням епідеміологічної ситуації.