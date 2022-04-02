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ППО збила ракети в Одеській області

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Одеська область, Субота 02 квітня 2022 01:01
ППО збила ракети в Одеській області Фото: ППО збила ракети в Одеській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Під час обстрілу Одеської області ворог намагався вразити об'єкти критичної інфраструктури. Системи ППО збили ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Завдяки своєчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не потрапили в заплановані ворогом об'єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня війська РФ випустили три ракети по населеному пункту в Одеському районі.

Постріли здійснили з території окупованого Криму з ракетного комплексу"Іскандер". Вже відомо про людей, які отримали поранення.

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