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З'явилися перші результати екзит-полу на виборах у Харківській області

Новини » Політика     15.03.2020 - 21:56
З'явилися перші результати екзит-полу на виборах у Харківській області
Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

Лідирує самовисуванець Юлія Світлична, на другому місці - кандидат від "ЄС" Вікторія Пташник

На проміжних виборах народного депутата України в Харківській області у 179-му окрузі перемагає Юлія Світлична. Дані екзит-полу станом на 20:00 оприлюднила ВГО "Передові правові ініціативи".

За їх даними, кандидати в народні депутати України отримали таку підтримку виборців:

  • Світлична Юлія (самовисування) - 71,28%;
  • Вікторія Пташник ("Європейська солідарність") - 10,98%;
  • Єгорова-Луценко Тетяна (самовисування) - 7,41%;
  • Зіпсував бюлетень - 2,21%;
  • Інші кандидати набрали менш як 2%.

Таким чином Світлична Юлія отримує найвищу підтримку виборців, щоб бути обраною в український парламент.

Екзит-пол ВГО "ППІ" проводився в день голосування, під час проміжних виборів до Верховної Ради України 15 березня 2020 року з 8:00 до 20:00, шляхом опитування громадян на виході з виборчих дільниць.

Опитано 4763 виборців на виході з 57 виборчих дільниць виборчого округу №179. Статистична оцінка можливої похибки опитування не перевищує 1,5%.

Нагадаємо, в неділю, 15 березня, у Харківській області почалися довибори народного депутата 179 одномандатному виборчому окрузі. За даними спостерігачів організації, всі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, кандидат на вибори по 179 округу Вікторія Пташник розповіла, що вирішила балотуватися від партії "Європейська солідарність", тому що її представники - борці за державність.

Довибори в Раду в 179 окрузі: в ЦВК розповіли про явку виборців У Харківській області почалися довибори в Раду в 179 окрузі
Новини України Харківпарламентські вибориЮлия Светличная
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