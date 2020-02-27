ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пташник пояснила, чому йде на вибори від партії Порошенка

Новини » Політика     27.02.2020 - 12:27
Пташник пояснила, чому йде на вибори від партії Порошенка
Фото: Вікторія Пташник (facebook.com)

Пташник переконана, те, що зараз відбувається в парламенті - знищення парламентаризму

Кандидат на вибори по 179 округу в Харківської області Вікторія Пташник розповіла, що вирішила балотуватися від партії "Європейська солідарність", тому що її представники - борці за державність. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Високий замок", передає РБК-Україна.

"Що стосується "Європейської солідарності", то це люди, які розуміють, що таке державність і борються зараз за те, щоб ми цю державність не втратили. Тому, коли мені запропонували приєднатися до команди "ЄС", погодилася. На сьогодні я є єдиним кандидатом на виборах від демократичних проукраїнських сил", - зазначила Пташник.

Кандидат також розповіла, що вирішила йти на вибори, оскільки має професію юриста і розуміє, як має працювати парламент.

"Те, що зараз там відбувається, це знищення парламентаризму. Ніякого парламенту насправді немає, дискусії не відбуваються через те, що там є монобільшість. Народні депутати абсолютно не самостійні, вони навіть не обговорюють законодавчі ініціативи, не розуміють те, за що голосують. Вже не кажу про ті історії, коли прем'єр-міністр подає заяви про відставку не в парламент, як це передбачено Конституцією, а президенту. Парламент непрофесійний. Народними депутатами повинні бути в переважній більшості юристи. Саме вони повинні писати закони, а не фотографи", - підкреслила Пташник.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 жовтня Кабінет міністрів України погодив призначення голови Харківської обласної державної адміністрації: Юлію Світличну змінив Олексій Кучер.

ДБР повідомило про підозру заступнику голови податкової служби Харківської області За Зеленського готові проголосувати 44% виборців
Новини України ХарківвыборыМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся