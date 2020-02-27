Пташник пояснила, чому йде на вибори від партії Порошенка

Фото: Вікторія Пташник (facebook.com)

Пташник переконана, те, що зараз відбувається в парламенті - знищення парламентаризму

Кандидат на вибори по 179 округу в Харківської області Вікторія Пташник розповіла, що вирішила балотуватися від партії "Європейська солідарність", тому що її представники - борці за державність. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Високий замок", передає РБК-Україна.

"Що стосується "Європейської солідарності", то це люди, які розуміють, що таке державність і борються зараз за те, щоб ми цю державність не втратили. Тому, коли мені запропонували приєднатися до команди "ЄС", погодилася. На сьогодні я є єдиним кандидатом на виборах від демократичних проукраїнських сил", - зазначила Пташник.

Кандидат також розповіла, що вирішила йти на вибори, оскільки має професію юриста і розуміє, як має працювати парламент.

"Те, що зараз там відбувається, це знищення парламентаризму. Ніякого парламенту насправді немає, дискусії не відбуваються через те, що там є монобільшість. Народні депутати абсолютно не самостійні, вони навіть не обговорюють законодавчі ініціативи, не розуміють те, за що голосують. Вже не кажу про ті історії, коли прем'єр-міністр подає заяви про відставку не в парламент, як це передбачено Конституцією, а президенту. Парламент непрофесійний. Народними депутатами повинні бути в переважній більшості юристи. Саме вони повинні писати закони, а не фотографи", - підкреслила Пташник.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 жовтня Кабінет міністрів України погодив призначення голови Харківської обласної державної адміністрації: Юлію Світличну змінив Олексій Кучер.