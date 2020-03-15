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Появились первые результаты экзит-пола на выборах в Харьковской области

Новости » Политика     15.03.2020 - 21:56
Появились первые результаты экзит-пола на выборах в Харьковской области
Фото: Юлия Светличная (УНИАН)

Лидирует самовыдвиженец Юлия Светличная, на втором месте - кандидат от "ЕС" Виктория Пташник

На промежуточных выборах народного депутата Украины в Харьковской области в 179 округе побеждает Юлия Светличная. Данные экзит-пола по состоянию на 20:00 обнародовала ВОО "Передовые правовые инициативы".

По их данным, кандидаты в народные депутаты Украины получили следующую поддержку избирателей:

  • Светличная Юлия (самовыдвижение) - 71,28%;
  • Пташник Виктория ("Европейская солидарность") - 10,98%;
  • Егорова-Луценко Татьяна (самовыдвижение) - 7,41%;
  • Испортил бюллетень - 2,21%;
  • Другие кандидаты набрали меньше 2%.

Таким образом Светличная Юлия получает наивысшую поддержку избирателей, чтобы быть избранным в украинский парламент.

Экзит-пол ВОО "ППИ" проводился в день голосования во время промежуточных выборов в Верховную Раду Украины 15 марта 2020 года с 8:00 до 20:00, путем опроса граждан на выходе из избирательных участков.

Опрошено 4763 избирателей на выходе из 57 избирательных участков избирательного округа №179. Статистическая оценка возможной погрешности опроса не превышает 1,5%.

Напомним, в воскресенье, 15 марта, в Харьковской области начались довыборы народного депутата в 179 одномандатном избирательном округе. По данным наблюдателей организации, все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.

Как ранее писало РБК-Украина, кандидат на выборы по 179 округу Виктория Пташник рассказала, что решила баллотироваться от партии "Европейская солидарность", потому что ее представители - борцы за государственность.

Довыборы в Раду в 179 округе: в ЦИК рассказали о явке избирателей В Харьковской области начались довыборы в Раду в 179 округе
Новости Украины Харьковпарламентские выборыЮлия Светличная
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