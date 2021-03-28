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З'явилися перші дані щодо явки на довиборах до Ради

Автор: РБК-Україна

Явка на довиборах до Верховної ради України станом на 12:00 на двох округах є дуже низькою. Вона не перевищує 10%.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Центральної виборчої комісії.

Повідомляється, що на 12:00 явка на окрузі №50 у Донецькій області склала 8,20%, на окрузі №87 в Івано-Франківській - 7,71%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 активність виборців станом на 12:00 становила: на окрузі №50 - 18,18%, а на окрузі №87 - 11,88%.

Фото: явка виборців на 12:00 (cvk.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на довиборах до Ради вже фіксують порушення. Зокрема, у Покровську Донецької області на кількох дільницях не вели протоколи ранкових засідань комісій, а також зафіксовано випадки порушення протиепідемічних заходів. В Івано-Франківській області одна з дільниць відкрилася з півгодинною затримкою.

Детальніше про політичні розклади на довиборах в український парламент читайте в матеріалі "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".

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Новини України Центральна виборча комісіявыборыВерховна Радаявка
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