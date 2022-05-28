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З'явилися нові супутникові знімки руйнувань у Попасній та поблизу Лиману

Фото: супутник зняв руйнування в Попасній і поблизу Лиману (twitter.com/Maxar)
Автор: Наталія Юрченко

Компанія Maxar зробила свіжі фото боїв на Донбасі з супутника. На кадри потрапили руйнування в Попасній та поблизу Лиману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Twitter.

Фото були зроблені супутниками з 25 по 26 травня. На кадрах з Попасної видно значні руйнування будинків та інфраструктури в результати обстрілів. Також можна помітити воронки від артилерійських снарядів.

Фото: супутниковий знімок Попасної (twitter.com/Maxar)

На інших знімках відображені наслідки обстрілів в місті Колодезі, що приблизно в 11 км на північний схід від лиману. Ворожі сили намагаються закріпитися в цьому районі, тому розмістили поруч з будинками техніку.

Фото: супутникові знімки міста Шахти (рос. колодязи) (twitter.com/Maxar)

Нагадаємо, вчора глава Донецької ОВА заявив, що частина Лиману захоплена російськими військами.

Пізніше в Генштабі зазначили, що українські війська контролюють частину міста і унеможливлюють наступ окупантів у напрямку Слов'янська.

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