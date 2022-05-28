З'явилися нові супутникові знімки руйнувань у Попасній та поблизу Лиману

Компанія Maxar зробила свіжі фото боїв на Донбасі з супутника. На кадри потрапили руйнування в Попасній та поблизу Лиману.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Twitter.
Фото були зроблені супутниками з 25 по 26 травня. На кадрах з Попасної видно значні руйнування будинків та інфраструктури в результати обстрілів. Також можна помітити воронки від артилерійських снарядів.
На інших знімках відображені наслідки обстрілів в місті Колодезі, що приблизно в 11 км на північний схід від лиману. Ворожі сили намагаються закріпитися в цьому районі, тому розмістили поруч з будинками техніку.
Нагадаємо, вчора глава Донецької ОВА заявив, що частина Лиману захоплена російськими військами.
Пізніше в Генштабі зазначили, що українські війська контролюють частину міста і унеможливлюють наступ окупантів у напрямку Слов'янська.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.