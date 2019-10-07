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Apple випустила нову версію macOS

Новини » Hi-tech    07.10.2019 - 21:27
Apple випустила нову версію macOS
Ілюстративне фото (Pixabey)

У новій ОС відсутня програма iTunes

Американська компанія Apple випустила нову версію своєї операційної системи (ОС) для комп'ютерів і ноутбуків - macOS 10.15 Catalina. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляється, основною відмінністю нової ОС стало відсутність програми iTunes, яка існувала з 2001 року. Замість неї з'явилися окремі програми "Музика", "Подкасти" і "ТВ".

Разом з тим, в новій операційній системі з'явилася підтримка ігрового сервісу Apple Arcade, програма Sidecar для використання iPad в якості другого дисплея, а також можливість перенесення програм з iPad.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 вересня компанія Apple представила нові моделі iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Max. Вартість смартфонів у США стартувала від 699 доларів.

Крім того, Apple планує збільшити виробництво iPhone 11 на 10% з-за підвищеного попиту. Повідомляється, що старт продажів нової моделі iPhone виявився вищим за очікування компанії.

Додамо, що раніше американська компанія Apple заявила про виявлення критичної помилки безпеки в новій версії операційної системи iOS 13. Повідомлялося, що помилка дозволяє розробникам клавіатур збирати дані користувачів.

Apple планує збільшити виробництво iPhone 11 Apple виявила проблеми безпеки в новій версії iOS
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