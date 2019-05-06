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У Нігері в результаті вибуху бензовозу загинули 55 людей

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 17:05
У Нігері в результаті вибуху бензовозу загинули 55 людей
Фото: вибух бензовозу (twitter.com/nnuya2988)

Інцидент стався біля столичного міжнародного аеропорту Ніамей

В Республіці Нігер в результаті вибуху бензовозу загинули як мінімум 55 осіб, ще 36 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Africanews.

Як наголошується, інцидент стався в ніч на понеділок, 6 травня, коли біля столичного міжнародного аеропорту Ніамей перекинулася автоцистерна з бензином. Місцеві жителі почали набирати паливо, яке виливалося з цистерни, але вона через кілька хвилин вибухнула.

"Кількість загиблих складає 55 осіб, 36 осіб були поранені. Загиблі згоріли", - заявив представник Міністерства внутрішніх справ Нігера.

Робота аеропорту не була порушена в результаті аварії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що число жертв циклону "Фанні" в Індії та Бангладеш зросла до 42 осіб. Повідомляється, що 29 людей загинули в штаті Одиша в східній Індії, а 13 осіб - у Бангладеш.

Крім того, в Афганістані в результаті атаки на поліцейське управління в провінції Баглан загинули 13 поліцейських, ще 55 отримали поранення. В атаці на управління поліції в місті Пулі-Хумрі на півночі провінції Баглан брали участь щонайменше вісім бойовиків руху "Талібан".

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