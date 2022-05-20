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З'явилися кадри з камери волонтера "Тайри", що потрапила в полон в Маріуполі

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Маріуполь, П'ятниця 20 травня 2022 04:56
З'явилися кадри з камери волонтера "Тайри", що потрапила в полон в Маріуполі Фото: з'явилися кадри з камери волонтера "Тайри", що потрапила в полон в Маріуполі (facebook.com/ctrs.mou)
Автор: Артур Родивилов

Агентство Associated Press опублікувало відео українського парамедика " Тайри "(Юлії Паєвської), зняте в Маріуполі. Зараз вона перебуває в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

В агентстві стверджують, що 15 березня співробітник поліції передав відеокарту групі журналістів AP, які знімали війну в Маріуполі.

"Тайра" зв'язалася з ними по рації поліцейського і попросила вивезти відео з міста. На наступний день, 16 березня, вона пропала, пізніше російська пропаганда показала її інтерв'ю в полоні.

Карта, за словами журналістів, була захована всередині гігієнічного тампона і так проїхала 15 російських блокпостів. На ній 256 ГБ хроніки з коментарями Паєвської.

24 лютого, в перший день війни, камера зафіксувала, як волонтер намагається перев'язувати відкриту рану на голові українського солдата. Через два дні вона просить колег дати ковдру пораненому солдату РФ.

Пізніше тієї ж ночі знято, як медики намагаються врятувати маленьких брата і сестру. Хлопчик помирає, "Тайра" закриває йому очі.

Нагадаємо, вчора, 16 травня 2022 року, почалася операція по виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі". Напередодні вийшли близько 260 поранених бійців, яких відправили в окуповані Новоазовськ і Оленівку.

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що це його рішення, схвалене вищим військовим керівництвом України. За фактом захисників Маріуполя планується обміняти на полонених російських військових.

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