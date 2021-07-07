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Стало відомо, що сталося з поліцейським, якого поранив "голосіївський стрілок"

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Київ, Середа 07 липня 2021 18:17
Стало відомо, що сталося з поліцейським, якого поранив "голосіївський стрілок" Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Поліцейський, в якого сьогодні стріляли у Голосіївському районі Києва, отримав серйозне поранення руки. У поліцейського стріляли картеччю з мисливської рушниці через двері квартири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

За словами представника МВС, зараз лікарі проводять операцію на руці поліцейського, збираючи кістки його кисті до купи.

"Вони кажуть що якщо не буде ускладнень та нагноєнь, то є шанс, що через півроку пальці знову будуть працювати", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні чоловік влаштував стрілянину в Голосіївському районі, поранивши поліцейського та цивільного.

Як писало РБК-Україна, "голосіївського стрілка" затримали спецпризначенці, на нього вже завели кримінальну справу.

Додамо, РБК-Україна публікувало фото чоловіка, який влаштував стрілянину.

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Київ полиция Голосеевский район
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