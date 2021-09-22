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З'явилися фото з місця обстрілу машини Шефіра

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 вересня під Києвом біля села Лісники невідомі обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Правоохоронці опублікували фото з місця інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

На кадрах видно сліди від куль на склі і на капоті машини.

За інформацією генпрокурора Ірини Венедіктової, невстановлені особи із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів.

Наразі вже розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Фото: з місця обстрілу машини помічника президента Сергія Шефіра (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, під час обстрілу в автомобілі знаходився помічник президента і його водій.

Шефір не постраждав, однак водій з кульовими пораненнями госпіталізований в "Феофанію".

Всі інші подробиці інциденту зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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Сергій ШефірОфіс президента