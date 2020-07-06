З'явилися деталі вбивства свідка у справі Окуєвої, якого застрелили під Віднем

Федеральне відомство Австрії по захисту конституції та боротьбі з тероризмом знало про загрозу життю вбитого в суботу чеченського політемігранта Мамихана Умарова і навіть в останні дні вело стеження за місцем його проживання у Відні, а також пропонувала особисту охорону, але він відмовився.

Про це повідомляє австрійська газета Die Kronen Zeitung.

"Федеральне відомство по захисту конституції та боротьбі з тероризмом (BVT) попереджало його про загрозу вбивства і взяла під спостереження його квартиру", - йдеться в повідомленні.

При цьому видання вказує, що "за голову" Умарова, який активно критикував і ображав у своїх відеороликах главу Чечні Рамзана Кадирова і його сім'ю, була оголошена нагорода

"Все чітко вказує на те, що це було замовне вбивство з політичних мотивів. Тим більше, що зараз вже відомо, що за Мартіна Бека (таке ім'я він отримав після отримання політичного притулку, - ред.) пропонувалася винагорода", - йдеться в повідомленні.

Інше австрійське видання Kurier вказує, що за Умарова пропонували винагороду. Водночас повідомляється, що убитий чеченець хвалився раніше своїми контактами у віденському підрозділі спецслужби BVT, відчував себе в безпеці й не очікував, що на нього планують замах.

Нагадаємо, раніше в Австрії затримали двох чеченців у справі вбивства Умарова, один з яких може бути стрільцем.

Умаров був громадянином Росії й з 2005 року проживав у Австрії, де просив політичного притулку.

Він також проходив свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої. Саме його свідчення допомогли оголосити підозра передбачуваного організатора вбивства.

Аміна Окуєва була учасницею війни на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Її вбили в жовтні 2017 року під час нападу біля Глевахи. Нападники розстріляли автомобіль, в якому вона перебувала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим.