Появились детали убийства свидетеля в деле Окуевой, которого застрелили под Веной

Федеральное ведомство Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом знало об угрозе жизни убитого в субботу чеченского политэмигранта Мамихана Умарова и даже в последние дни вело наблюдение по месту его жительства в Вене, а также предлагала личную охрану, но он отказался.

Об этом сообщает австрийская газета Die Kronen Zeitung.

"Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) предупреждало его об угрозе убийства и взяла под наблюдение его квартиру", - говорится в сообщении.

При этом издание указывает, что "за голову" Умарова, который активно критиковал и оскорблял в своих видеороликах главу Чечни Рамзана Кадырова и его семью, была объявлена ​​награда

"Все четко указывает на то, что это было заказное убийство по политическим мотивам. Тем более, что сейчас уже известно, что за Мартина Бека (такое имя он получил после получения политического убежища, - ред.) предлагалась вознаграждение", - говорится в сообщении.

Другое австрийское издание Kurier указывает, что за Умарова предлагали вознаграждение. В то же время сообщается, что убитый чеченец хвастался ранее своими контактами в венском подразделении спецслужбы BVT, чувствовал себя в безопасности и не ожидал, что на него планируют покушение.

Напомним, ранее в Австрии задержали двух чеченцев по делу убийства Умарова, один из которых может быть стрелком.

Умаров был гражданином России и с 2005 года проживал в Австрии, где просил политического убежища.

Он также проходил свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой. Именно его показания помогли объявить подозрение предполагаемому организатору убийства.

Амина Окуева была участницей войны на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Ее убили в октябре 2017 года во время нападения возле Глевахи. Нападавшие расстреляли автомобиль, в котором она находилась вместе с мужем Адамом Осмаевым.