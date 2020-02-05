З'явилися дані про постраждалих при аварії літака в Стамбулі

При катастрофі літака в міжнародному аеропорту Стамбула постраждали 52 людини. Про це заявив губернатор Стамбула Алі Ерликаяна повідомляє Anadolu.

За його словами, всього на борту літака перебував 171 пасажир і 6 членів екіпажу.

Раніше РБК-Україна писало, що 5 лютого під час посадки в міжнародному аеропорту Стамбула зазнав аварії літак авіакомпанії Pegasus. Лайнер викотився за межі злітно-посадочної смуги і врізався в огорожу, після чого сталося загоряння в літаку. В результаті зіткнення літак розвалився на три частини.

Нагадаємо, наприкінці січня в Афганістані розбився військовий літак США. Як повідомили в Пентагоні, жертвами авіакатастрофи стали 46-річний полковник повітряного бойового командування Підлогу Восс і 30-річний капітан 37-ї ескадрильї бомбардувальників Райан Фанеуф.

Також РБК-Україна писало, що в Алжирі розбився військовий літак. У результаті аварії військового літака СУ-30 в провінції Уум-ель-Буаги загинули два пілоти. Як заявили алжирські влади, літак, що розбився, був навчальним.