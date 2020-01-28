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В Алжирі розбився військовий літак, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     28.01.2020 - 03:13
В Алжирі розбився військовий літак, є загиблі
Илюстративное фото з відкритих джерел)

Загинули двоє пілотів

У результаті аварії військового літака СУ-30 в алжирської провінції Уум-ель-Буаги в 500 км (300 миль) на схід від Алжиру загинули два пілоти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що президент Алжиру Абдельмаджид Теббоун написав у твіттері рано у вівторок, підтвердивши загибель двох пілотів і заявивши, що літак є навчальним.

Жодного негайного підтвердження причини катастрофи не було.

Нагадаємо, афганський місцевий телеканал 1TV повідомляв про авіакатастрофі пасажирського літака авіакомпанії Ariana Afghan Airlines. Зазначалося, що на борту перебували 83 людини.

РБК-Україна писало, що в Міністерстві оборони США (Пентагон) підтвердили, що розбився в Афганістані літак належав Військово-повітряним силам (ВПС) Америки.

Нагадаємо, вертоліт американським баскетболістом Кобі Брайантом, впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту було ще чотири людини, в тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули. Пізніше в мережі з'явилося відео з місця аварії вертольота.

Названа попередня причина аварії вертольота, в якому загинув Кобі Брайант Літак, що розбився в Афганістані належав ВПС США, - Пентагон
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