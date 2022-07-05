З’явилася нова шахрайська схема: гроші виманюють поштовими посилками

Схема така: людині приходить SMS про те, що на її ім’я надійшла посилка на відповідне відділення "Нової пошти". Коли людина звертається на "Нову пошту" для отримання посилки, виявляється, щоб її отримати потрібно оплатити гроші за доставку, товар, який надіслали та послугу за пересилання коштів. Вартість може бути невелика, до 200 гривень. Вмістом посилки може бути шматок мила.

У такий спосіб шахраї намагаються заробити, роблячи ставку на те, що сума невелика і що людині стане цікаво дізнатися вміст посилки.

У НБУ закликають бути обачними і не давати можливість шахраям одурити.

"Якщо ви нічого не замовляли та не очікуєте жодних посилок від своїх рідних, не сплачуйте гроші за товар, який вам не потрібен", - йдеться в повідомленні.