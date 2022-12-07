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Объяснил на "ярких" примерах. Подоляк назвал ключевую угрозу безопасности ЕС

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Россия всегда инвестирует в раскол. Поэтому РФ под руководством президента Владимира Путина является главной угрозой безопасности ЕС. Этому свидетельствуют посылки со взрывчаткой, найденные в Испании, убийство главного критика главы Чечни Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова и госпереворот в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Убийство критика в Швеции, попытка госпереворота в Германии, посылки со взрывчаткой в Испании - Россия всегда инвестирует в раскол, поляризацию и дестабилизацию. Тролли в интернете, ультраправые/левые на улице, взрывчатка - это только инструменты. Путинская РФ - ключевая угроза безопасности ЕС", - считает он.

О чем говорит Подоляк?

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