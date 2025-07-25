"Ползают в костюмах собак": командир ВСУ рассказал о штурмах на Краматорском направлении

Трач рассказал, что на Краматорском направлении, в зоне ответственности 30-й бригады, ситуация стабильная.

По его словам, враг не прекращает своих попыток осуществить наступательные штурмовые действия.

"У них просто нет другого варианта, как пытаться по двое, по трое, на каком-то мотоцикле, велосипеде, самокате или там на четвереньках просто ползти к нашим позициям. Потому что, если они едут на шкарабайке своей, то это для них гарантированная смерть. А так, конечно, техника врага есть", - рассказал он.

В общем, как отметил Трач, вражеские штурмовики идут вперед бездумно. Командир батальона отметил, что создается впечатление, что на россиян не действует ни погода, ни сила тяжести, или вообще физические факторы.

"Расстояния они проходят значительные. И переплывают, и через болота лезут, и просто ползут, и одевают костюмы собак, как собаки ходят по полю. Вариантов у них просто множество. У них стоит задача - путь только один. Вперед, до смерти, и больше выбора у него никакого нет", - отметил командир.