Підвищить престиж держслужби. Шмигаль анонсував законопроект про зарплату чиновників

В уряді наразі готують законопроект щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Проект матиме на меті унеможливити виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищити престиж держслужби.

Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram .

Голова уряду зазначив, що ефективність у роботі державних службовців має бути на першому місці. Тому уряд ініціює зниження приблизно на 10% граничної чисельності державних службовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів.

"Паралельно готується законопроект щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, секретаріат Кабміну, Мінфін, Мінцифри та Національне агентство України з питань державної служби стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель. А згодом, система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах.