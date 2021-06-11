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Підвищить престиж держслужби. Шмигаль анонсував законопроект про зарплату чиновників

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Україна, П'ятниця 11 червня 2021 14:32
Підвищить престиж держслужби. Шмигаль анонсував законопроект про зарплату чиновників Фото: Шмигаль анонсував законопроект про зарплату чиновників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

В уряді наразі готують законопроект щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Проект матиме на меті унеможливити виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищити престиж держслужби.

Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Голова уряду зазначив, що ефективність у роботі державних службовців має бути на першому місці. Тому уряд ініціює зниження приблизно на 10% граничної чисельності державних службовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів.

"Паралельно готується законопроект щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, секретаріат Кабміну, Мінфін, Мінцифри та Національне агентство України з питань державної служби стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель. А згодом, система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України оприлюднив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. У 2024 році середня зарплата може досягнути 19 тисяч гривень.

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