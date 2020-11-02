На підвищення зарплат медиків за два місяці направили понад 2,5 млрд гривень

На підвищення зарплат медичних працівників у вересні та жовтні направили понад 2,5 млрд гривень. Кошти виплатила Національна служба здоров'я.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що найбільше коштів на підвищення зарплат отримали медичні заклади Києва - понад 216 млн гривень, Дніпропетровської області - понад 209 млн гривень та Харківської - 171 млн гривень.

"Національна служба здоров’я України вже виплатила понад 2,5 млрд гривень на підвищення заробітних плат медичних працівників у вересні і жовтні. Гроші отримали 1 596 медзакладів спеціалізованої допомоги", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що лікарі, які безпосередньо лікують хворих коронавірусною хворобою, отримують доплати до 300% не за похвилинною тарифікацією. Механізм виплати цих коштів виходить з кількості медиків, які працюють з пацієнтом.

Як писало РБК-Україна, раніше повідомлялося, що Нацслужба здоров'я перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та в жовтні.

Так, Кабінет міністрів ініціює звільнення в регіонах у зв'язку з затримкою з доплатами медикам.