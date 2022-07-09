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Підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення знищує аграріїв, - УЗА

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Субота 09 липня 2022 17:51
Підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення знищує аграріїв, - УЗА Фото: підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення знищує аграріїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Підвищення тарифів на вантажні перевезення, яке ухвалила "Укрзалізниця" і Міністерство інфраструктури, робить нерентабельним вирощування українського зерна і знищить український аграрний сектор - що, своєю чергою, призведе до соціального вибуху в аграрних регіонах держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Української зернової асоціації Миколу Горбачьова під час прес-конференції в Інтерфакс-Україна.

"Наведу приклад. Ми не можемо експортувати наше зерно через заблоковані порти, тож змушені експортувати його через порти Європи. Зараз сільгоспвиробники продають зерно у Констанці (Румунія) за ціною $240 за тонну. З підняттям ціни логістика до порту в Констанці складає вже $180. Таким чином, аграрію потрібно продавати ячмінь з елеватору за ціною $50-60! При цьому собівартість вирощування ячменя - понад $160. Тобто, аграрій отримує лише 30% від своїх витрат. А це означає, що ніякої посівної кампанії він проводити не буде", - наголосив президент УЗА.

Це, своєю чергою, призведе до банкрутства більшості сільгоспвиробників, попередив він.

"Ми втратимо на багато років усі здобутки у галузі. Я пам’ятаю, як це було в 90-х, коли 30% землі не оброблялось. І ми зараз - на шляху до тієї ж самої ситуації. Нагадаю: у нас у сільській місцевості проживає біля третини всього населення. Тож соціальний вплив буде дуже значним", - підкреслив Горбачьов.

За його словами, проблема не лише у підвищенні тарифів, а й у регуляторних змінах, до яких вдалася УЗ і які значно збільшують фінансове навантаження на перевізників.

Так, компанія регуляторно зменшила відстань, яку проходять вагони за один день: якщо раніше вагони з зерном нормативно проходили по 200 км в день, а шлях з центральної України до західних переходів шлях займав три дні, то зараз вагон проходить 50 кілометрів на добу, а це вже 12 днів дороги.

"І у той самий час УЗ вдвічі збільшила плату за використання вагонів. Таким чином, ми отримуємо збільшення вартості транспортування зерна з $15 до $40 на одній тоні. Тому хочу сказати: при всій повазі, УЗ має всі можливості для залучення фінансові ресурси в інших місцях. А якщо ми втратимо зараз свого сільгоспвиробника, то ми отримаємо величезний соціальний удар та втратимо більше ніж 50% всіх валютних надходжень", - резюмував Горбачьов.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури погодило для "Укрзалізниці" підвищення тарифів на вантажні перевезення відразу на 70% для всіх класів вантажів. Проти цього виступила Європейська бізнес асоціація: вона закликала українську владу не перекладати проблеми УЗ на плечі бізнесу, який теж постраждав від війни.

Водночас керівник Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФа) Сергій Кудрявцев заявив, що підприємства феросплавної галузі працюють лише на 20% потужності, адже через війну втратили сировинні бази, а логістика значно ускладнилася.

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