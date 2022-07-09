ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки уничтожает аграриев, - УЗА

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 17:51
Повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки уничтожает аграриев, - УЗА Фото: повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки уничтожает аграриев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Повышение тарифов на грузовые перевозки, которое приняла "Укрзализныця" и Министерство инфраструктуры, делает нерентабельным выращивание украинского зерна и уничтожит украинский аграрный сектор - что, в свою очередь, приведет к социальному взрыву в аграрных регионах государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева во время пресс-конференции в Интерфакс-Украина.

"Приведу пример. Мы не можем экспортировать наше зерно через заблокированные порты, поэтому вынуждены экспортировать его через порты Европы. Сейчас сельхозпроизводители продают зерно в Констанце (Румыния) по цене $240 за тонну. С поднятием цены логистика до порта в Констанце составляет уже $180. Таким образом, аграрию нужно продавать ячмень с элеватора по цене $50-60! При этом себестоимость выращивания ячменя - более $160. То есть, аграрий получает лишь 30% от своих затрат. А это значит, что никакой посевной кампании он проводить не будет", - подчеркнул президент УЗА.

Это, в свою очередь, приведет к банкротству большинства сельхозпроизводителей, предупредил он.

"Мы потеряем на много лет все достижения в отрасли. Я помню, как это было в 90-х, когда 30% земли не обрабатывались. И мы сейчас - на пути к той же самой ситуации. Напомню: у нас в сельской местности проживает около трети всего населения. Поэтому социальное влияние будет очень значительным", - подчеркнул Горбачев.

По его словам, проблема не только в повышении тарифов, а и в регуляторных изменениях, к которым прибегла УЗ, и которые значительно увеличивают финансовую нагрузку на перевозчиков.

Так, компания регуляторно уменьшила расстояние, которое проходят вагоны за один день: если раньше вагоны с зерном нормативно проходили по 200 км в день, а путь из центральной Украины к западным переходов путь занимал три дня, то сейчас вагон проходит 50 километров в сутки, а это уже 12 дней дороги.

"И в то же время УЗ вдвое увеличила плату за использование вагонов. Таким образом, мы получаем увеличение стоимости транспортировки зерна с $15 до $40 на одном тоне. Поэтому хочу сказать: при всем уважении, УЗ имеет все возможности для привлечения финансовые ресурсы в других местах. А если мы потеряем сейчас своего сельхозпроизводителя, то мы получим огромный социальный удар и потеряем более 50% всех валютных поступлений", - резюмировал Горбачев.

Напомним, Министерство инфраструктуры согласовало для "Укрзализныци" повышение тарифов на грузовые перевозки сразу на 70% для всех классов грузов. Против этого выступила Европейская бизнес ассоциация: она призвала украинские власти не перекладывать проблемы УЗ на плечи бизнеса, который тоже пострадал от войны.

В то же время руководитель Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) Сергей Кудрявцев заявил, что предприятия ферросплавной отрасли работают лишь на 20% мощности, ведь из-за войны потеряли сырьевые базы, а логистика значительно усложнилась.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Агропромышленный комплекс
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России