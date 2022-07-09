Повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки уничтожает аграриев, - УЗА

Повышение тарифов на грузовые перевозки, которое приняла "Укрзализныця" и Министерство инфраструктуры, делает нерентабельным выращивание украинского зерна и уничтожит украинский аграрный сектор - что, в свою очередь, приведет к социальному взрыву в аграрных регионах государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева во время пресс-конференции в Интерфакс-Украина.

"Приведу пример. Мы не можем экспортировать наше зерно через заблокированные порты, поэтому вынуждены экспортировать его через порты Европы. Сейчас сельхозпроизводители продают зерно в Констанце (Румыния) по цене $240 за тонну. С поднятием цены логистика до порта в Констанце составляет уже $180. Таким образом, аграрию нужно продавать ячмень с элеватора по цене $50-60! При этом себестоимость выращивания ячменя - более $160. То есть, аграрий получает лишь 30% от своих затрат. А это значит, что никакой посевной кампании он проводить не будет", - подчеркнул президент УЗА.

Это, в свою очередь, приведет к банкротству большинства сельхозпроизводителей, предупредил он.

"Мы потеряем на много лет все достижения в отрасли. Я помню, как это было в 90-х, когда 30% земли не обрабатывались. И мы сейчас - на пути к той же самой ситуации. Напомню: у нас в сельской местности проживает около трети всего населения. Поэтому социальное влияние будет очень значительным", - подчеркнул Горбачев.

По его словам, проблема не только в повышении тарифов, а и в регуляторных изменениях, к которым прибегла УЗ, и которые значительно увеличивают финансовую нагрузку на перевозчиков.

Так, компания регуляторно уменьшила расстояние, которое проходят вагоны за один день: если раньше вагоны с зерном нормативно проходили по 200 км в день, а путь из центральной Украины к западным переходов путь занимал три дня, то сейчас вагон проходит 50 километров в сутки, а это уже 12 дней дороги.

"И в то же время УЗ вдвое увеличила плату за использование вагонов. Таким образом, мы получаем увеличение стоимости транспортировки зерна с $15 до $40 на одном тоне. Поэтому хочу сказать: при всем уважении, УЗ имеет все возможности для привлечения финансовые ресурсы в других местах. А если мы потеряем сейчас своего сельхозпроизводителя, то мы получим огромный социальный удар и потеряем более 50% всех валютных поступлений", - резюмировал Горбачев.

Напомним, Министерство инфраструктуры согласовало для "Укрзализныци" повышение тарифов на грузовые перевозки сразу на 70% для всех классов грузов. Против этого выступила Европейская бизнес ассоциация: она призвала украинские власти не перекладывать проблемы УЗ на плечи бизнеса, который тоже пострадал от войны.

В то же время руководитель Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) Сергей Кудрявцев заявил, что предприятия ферросплавной отрасли работают лишь на 20% мощности, ведь из-за войны потеряли сырьевые базы, а логистика значительно усложнилась.