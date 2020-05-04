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Підвищення тарифів "Укрзалізниці" загрожує стабільності енергосистеми, - асоціація

Новини » Транспорт     04.05.2020 - 12:19
Підвищення тарифів "Укрзалізниці" загрожує стабільності енергосистеми, - асоціація
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Асоціації також повідомили, що понад 50% від перевезення вугілля становить транспортування енергетичного вугілля для потреб ТЕС

Підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею збільшить логістичні витрати вугледобувної галузі на 3,5 млрд грн на рік, що негативно вплине на роботу енергетичної системи країни. Про це йдеться в заяві Першої енергетичної асоціації України, передає РБК-Україна.

В Асоціації зазначили, що підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення особливо болісно вдарить по електроенергетиці та вугільній галузі, які нині переживають наймасштабнішу кризу. Та звернули увагу, що наміри УЗ вирівняти тарифи по класам вантажів вдарять, перш за все, по підприємствам вугледобувної галузі, логістичні видатки яких внаслідок такого рішення суттєво зростуть.

"При вирівнюванні (тобто перенесенні вугілля з 1-го тарифного класу до 2-го) вартість перевезення вугілля помітно збільшиться: залізничний тариф для вугілля зросте на 43% (59 грн за тонну без ПДВ). За експертними оцінками, це збільшить витрати на перевезення вугілля на 3,5 млрд грн на рік, що своєю чергою призведе до погіршення й без того катастрофічного фінансово-економічного стану вугледобувних підприємств, теплової генерації та енергетичної системи України в цілому", - зазначається у зверненні.

В Асоціації також повідомили, що понад 50% від перевезення вугілля становить транспортування енергетичного вугілля для потреб ТЕС, які, своєю чергою, забезпечують близько 30% генерації електроенергії в країні.

Експерти асоціації також вважають, що підприємства енергетичної галузі, які й до карантину перебували в глибокій кризі, тим більше потребують підтримки, а не додаткового навантаження, яке несе у собі зростання вартості перевезень. На їх думку, за таких умов "Укрзалізниці" замість підвищення тарифів на вантажні перевезення доцільно було б встановити їх на економічно обґрунтованому рівні.

"З огляду на задекларовану "Укрзалізницею" індексацію своїх тарифів на індекс цін промислових виробників, доцільно було б замість чергового підвищення знизити їх принаймні на 7,4% - на величину, на яку знизились ціни в промисловості за підсумками 2019 року", - зазначають в Асоціації.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Своєю чергою народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції та втрати конкурентоспроможності на світових ринках.

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