Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тарифи для населення зараз регулюються спеціальним рішенням Кабміну

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) спростувала інформацію щодо пропозиції підвищити тарифи на електроенергію для населення. Про це повідомили в прес-службі НКРЕКП.

Регулятор повідомив, що на даний момент тарифи для населення регулюються спеціальним рішенням Кабінету міністрів.

"Комісія, як і всі енергетичне співтовариство, завжди послідовно виступала за ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії. Втім, з введенням в дію з 1-го липня 2019 нової моделі ринку електричної енергії, тарифи для населення регулюються через механізм покладання спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії, який встановлюється відповідним рішенням Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Раніше РБК-Україна писало, що НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення. Повідомлялося, такі міри можуть принести додатково 50 млрд гривень в рік.

Зазначимо, ціна на електроенергію для населення в останні роки практично не змінюється. За даними Держстату, ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2019 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год, що на 5 копійок вище, ніж у другому півріччі 2018 року (1,20 грн). У той же час середня ціна для непобутових споживачів склала 2,24 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год, що на 5 копійок більше, ніж в другому півріччі 2018 року (2,19 грн).