Підвищення штрафів за відмову в пільговому проїзді для УБД: набув чинності закон

Законопроект №0893 "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян" у неділю, 20 жовтня набув чинності.

Так, документ спрямований на те, щоб штраф, який накладається на перевізників за відмову в безкоштовному проїзді учасникам бойових дій, ветеранам був збільшений.

Зокрема, на даний момент адміністративний штраф за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 136 гривень.

Після набуття законом чинності це правопорушення спричинить стягнення з водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 гривень. При цьому в першому читанні закон передбачав штраф у розмірі 150 таких мінімумів.

Нагадаємо, 17 жовтня проект підписав глава держави Володимир Зеленський, а глава Верховної ради Дмитро Разумков схвалив його 5 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, 3 жовтня парламент 9 скликання схвалив законопроект у другому читанні.

При цьому за основу даний закон ухвалювала ще Рада 8 скликання на початку червня. За документ тоді після низки невдалих спроб проголосував 231 нардеп.