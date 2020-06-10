Підвищення ренти на видобуток руди може негативно позначитися на рейтингу "Слуги народу"

Підвищення ренти на видобуток руди, передбачене змінами до Податкового кодексу, призведе до скорочення виробництва в ГМК і звільненню зайнятих у галузі працівників, що прискорить падіння рейтингу партії влади.

Про це пише "Обозреватель", передає РБК-Україна.

У матеріалі наголошується, що за рік рейтинг партії "Слуга народу" істотно просів, і всі рішення влади, які негативно впливають на економіку, будуть прискорювати це просідання. Одним з таких рішень відноситься підвищення ренти на видобуток залізної руди, відповідна норма міститься в законі № 466-ІХ, більш відомому, як "законопроект 1210".

"Закон підвищує ренту на видобуток залізної руди відразу в 1,5 рази: з 8% до 11-12% в залежності від ціни на ЗРС у Китаї. За підрахунками аналітиків GMK Center, в результаті витрати гірничорудних підприємств на сплату ренти зросте на 42%. Це призведе до подорожчання залізорудної сировини - рента становить значну частку в його собівартості. Що збільшить собівартість продукції вітчизняних металургів, позбавивши її конкурентних переваг на зовнішніх ринках. Металурги змушені будуть скорочувати виробництво. А це прискорить падіння української економіки, негативно вплине на рівень життя людей", - йдеться в матеріалі.

Видання також зазначає, що підприємства ГМК створюють близько 12% ВВП України (408 млрд грн). Погіршення стану металургійної галузі автоматично потягне за собою всю економіку. Буде скорочення доходів бюджету. Що стосується самих компаній ГМК, то вони почнуть скорочувати виробництво і звільняти працівників, яких налічується 190 тис., "плюс" понад 400 тис. осіб працюють в пов'язаних з комплексом галузях.

"Рейтинг партії влади буде падати з тією ж швидкістю, з якою будуть рости проблеми металургів. В першу чергу, це стосується пов'язаних з металургією областях - Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій. А також у Полтавській, в якій розташовані великі ГЗК. Якщо через підвищення ренти на видобуток руди метпідприємства почнуть зупинятися, до моменту виборів місцевий електорат по повній відчує наслідки закриття меткомбінатів", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відстрочити на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати зараз призведе до втрати ринків збуту та джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвому зменшенню платежів у державний і місцеві бюджети, а також погіршення стану економіки.