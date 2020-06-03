ArcelorMittal закликає відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток руди

Фото: на виробництві (ukraine.arcelormittal.com)

В ArcelorMittal наголошують, в умовах нинішньої кризи, уряди інших країн підтримують бізнес

ArcelorMittal закликає депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210).

Про це йдеться у зверненні керівника підприємства до голів парламентських комітетів з питань податкової та митної політики та економічного розвитку, а також заступника голови Офісу президента і голови Виконавчого комітету реформ, передає РБК-Україна.

"Підвищення рівня рентної плати призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки та національної безпеки України", - зазначається у зверненні.

В ArcelorMittal наголошують, в умовах нинішньої кризи, викликаної обмеженнями через епідемію, уряди інших країн підтримують бізнес, перш за все, власного виробника, натомість в Україні держава посилює податковий тиск на нього.

"Починаючи вже з третього кварталу 2019 року, АМКР, як і вся українська гірничо-металургійна галузь, зазнає серйозної шкоди внаслідок низки причин як зовнішнього, так і внутрішнього походження. Спалах пандемії коронавірусу COVID-19 суттєво погіршив і без того складну ситуацію на підприємстві. Промовистою ілюстрацією цього є те, що результатами 4 місяців поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, виробництво сталі скоротилося на 15%, а у квітні 2020 року у порівнянні з квітнем 2019 року – майже на 21%. АМКР має власне гірничо-видобувне та збагачувальне виробництво і, як і інші українські гірничо-видобувні компанії, сплачує рентну плату за користування родовищами. Ці витрати також лягають на собівартість продукції комбінату, зменшуючи її конкурентоздатність", - йдеться у звернені.

Відповідно, підвищення ставок ренти на видобуток руди призведе до збільшення вартості продукції гірничо-збагачувальних підприємств та втрати українськими експортерами позицій на світових ринках.

"Ми очікуємо від влади відтермінування підвищення ставок ренти принаймні на рік, щоб за цей час напрацювати компромісну модель, яка б враховувала поточну економічну ситуацію і сприяла б продовженню реалізації інвестиційних проектів", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

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Автор: РБК-Україна