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Кабмін змінив порядок нарахування пенсій чорнобильцям

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Україна, Середа 01 вересня 2021 16:23
Кабмін змінив порядок нарахування пенсій чорнобильцям Фото: Кабмін змінив порядок обчислення пенсій чорнобильцям (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Рішення ухвалене на засіданні 1 вересня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

Згідно із змінами, призначення пенсії із заробітної плати, одержаної за роботу за межами зони відчуження, провадиться на загальних підставах відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або за вибором особи відповідно до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у розмірах, визначених частиною третьою статті 54 цього закону.

Крім того, мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, становить: на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сім'ї - 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого.

Нагадаємо, в червні Верховна рада ухвалила закон, що передбачає підвищення пенсій для чорнобильців.

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Кабінет Міністрів України Пенсії
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