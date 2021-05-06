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Підвищення податків не легалізує ринок землі, а зажене його ще далі у "тінь", - експерт

Автор: РБК-Україна

Через "тіньові" схеми щодо оренди землі країна втрачає мільярди. Тож влада має перекрити шпарини в законодавстві, а не збільшувати податкове навантаження на бізнес.

Про це заявив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон в ефірі "Україна 24".

"Дійсно, обсяги тіньового ринку оренди і тіньового обробітку сільськогосподарських земель дуже великі. Ми оцінюємо його на рівні близько 8 млн гектарів землі. Це еквівалент близько 24 млрд орендної плати на рік", - розповів Сластьон.

За його словами, щоб змінити ситуацію, необхідно закрити шпарини в законодавстві. А якщо просто збільшити ставки податків, як планує влада, то ситуація лише погіршиться, і бізнес ще більше почне переходити в тінь.

"Є певні шпарини в законодавстві, які зараз дозволяють цьому відбуватися. Якщо буде збільшено рівень навантаження податкового, то це аж ніяк не стимулюватиме бізнес працювати легально. Навпаки, ми побачимо збільшення кількості тіньової обробки сільськогосподарських земель. І по суті збільшення податкової бази, надходжень так і не відбудеться. Тому що велика частина просто почне переходити надалі в тінь", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

Своєю чергою інвестаналітик Ерік Найман підкреслив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

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