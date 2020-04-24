ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Повышать в кризис тарифы на грузоперевозки железной дорогой нецелесообразно, - экс-министр

Новости » Транспорт     24.04.2020 - 16:55
Повышать в кризис тарифы на грузоперевозки железной дорогой нецелесообразно, - экс-министр
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Червоненко, только сумасшедший может инициировать рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки

Повышать в кризис тарифы на грузоперевозки железной дорогой нецелесообразно, у предлагающего это министра инфраструктуры отсутствует понимание отрасли. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко, комментируя заявление Владислава Криклия о необходимости повысить тарифы "Укрзализныци" на грузоперевозки, передает РБК-Украина.

"Он сумасшедший. На фоне производства и падения конкурентных цен, что экспорта, что любых перевозок, и общего спада он все проблемы, как любой человек, присевший на монополию, решает поднятием цены", - заявил Червоненко.

По его мнению, у министра отсутствует понимание происходящих в инфраструктурной отрасли процессов и своими действиями он убивает транзитный потенциал страны.

"Будущее Украины именно как транзитной страны, транзита, или нас Беларусь окончательно вытолкнет, мы станем никому не нужной и закрытой. И самое страшное, безусловно, то, что происходит на железной дороге", - считает Червоненко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

Экс-госсекретарю Мининфраструктуры не сообщили о подозрении из-за передачи секретных документов В Мининфраструктуры рассказали, когда УЗ снова поднимет тарифы на грузоперевозки
Новости Украины УкрзализныцяМИУтарифыперевозки
News
On Top