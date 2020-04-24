Повышать в кризис тарифы на грузоперевозки железной дорогой нецелесообразно, - экс-министр

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Червоненко, только сумасшедший может инициировать рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки

Повышать в кризис тарифы на грузоперевозки железной дорогой нецелесообразно, у предлагающего это министра инфраструктуры отсутствует понимание отрасли. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко, комментируя заявление Владислава Криклия о необходимости повысить тарифы "Укрзализныци" на грузоперевозки, передает РБК-Украина.

"Он сумасшедший. На фоне производства и падения конкурентных цен, что экспорта, что любых перевозок, и общего спада он все проблемы, как любой человек, присевший на монополию, решает поднятием цены", - заявил Червоненко.

По его мнению, у министра отсутствует понимание происходящих в инфраструктурной отрасли процессов и своими действиями он убивает транзитный потенциал страны.

"Будущее Украины именно как транзитной страны, транзита, или нас Беларусь окончательно вытолкнет, мы станем никому не нужной и закрытой. И самое страшное, безусловно, то, что происходит на железной дороге", - считает Червоненко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.