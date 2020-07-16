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Повторний тест Болсонару на коронавірус дав позитивний результат

Бразилія, Четвер 16 липня 2020 03:47
Повторний тест Болсонару на коронавірус дав позитивний результат
Фото: Жаїр Болсонару (brasil.elpais)
Автор: РБК-Україна

Болсонару обіцяв повернутися до колишнього режиму роботи, коли у нього буде негативний результат тесту

Президент Бразилії Жаїр Болсонару зробив повторний тест на коронавірус COVID-19. Він також дав позитивний результат.

Про це Болсонару розповів CNN Brasil.

Аналізи у президента Бразилії взяли вранці 14 липня, а результат прийшов увечері того ж дня.

Болсонару повідомив, що почувається добре і не відчуває задишки або відсутність нюху, рівень насичення крові киснем становить 98%.

Він обіцяв повернутися до колишнього режиму роботи, коли у нього буде негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, 7 липня Болсонару заявив, що здав позитивний тест на коронавірус COVID-19.

Раніше, в березні, з'являлася інформація про те, що у Болсонару виявили COVID-19, однак тоді інформація не підтвердилася.

Зазначимо, що Болсонару відомий своєю критикою карантину та обмежень, пов'язаних з пандемією. Через суд його намагалися змусити носити маску в громадських місцях, але рішення він оскаржує.

Також президент Бразилії називав коронавірус "невеликим грипом" і відвідував мітинги проти карантину.

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