Все може бути повторно ще раз зруйновано. Шмигаль - про відбудову під час війни

Україна почала відбудову житловий фонд та інфраструктуру, пошкоджені в результаті російського вторгнення, і які підлягають відновленню. На це уряд виділив регіонам вже 1,6 мільярда гривень.

"Але це тільки оперативне відновлення. Йде війна, все може бути повторно ще раз зруйновано. Тому сьогодні починати велике відновлення і великі проекти ризиковано", - зазначив глава уряду.

Так, наголошує Шмигаль, спершу необхідно завершити війну, вигнати російські війська з території нашої країни, після чого можна буде "активно розпочати відновлення зовсім по-іншому".

"Не просто відбудувати будинки – це насправді найпростіша задача. Якщо ми відновлюємо Україну, то маємо відновлювати вже за новими параметрами, за новими стандартами життя, тому що українське суспільство дуже змінилося, і це визнав світ", - сказав глава Кабміну.

Шмигаль назвав майбутні етапи відновлення:

Перший - природне відновлення під час військових дій.

Другий етап - період надзвичайного стану після завершення військових дій.

Третій етап - повний план відновлення України, який передбачає структурні зміни.

"Не просто відбудову будівель, а взагалі зміну парадигми нашої держави - відбудова та відновлення разом з нашими партнерами за регіональним і параметричним принципом. Тобто ми кличемо партнерів, кажемо, давайте відновлювати разом, і даємо параметри", - розповів прем'єр.