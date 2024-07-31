Повторная ВВК для людей с инвалидностью: когда проходить и что будет, если этого не сделать
Мужчины от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 года была установлена инвалидность II или III группы, согласно недавним изменениям в законодательстве, должны пройти повторный медосмотр.
РБК-Украина разбиралось с юристом Дмитрием Франчуком, кому и как необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).
Что будет, если вовремя не пройти ВВК
Зачем повторно проходить медкомиссию
Что будет, если вовремя не пройти ВВК
Юрист отмечает, что повторно ВВК необходимо пройти и тем, кто получил инвалидность впервые, и тем, кто имел ее раньше. Также нововведения относятся и к тем, чье здоровье ухудшилось уже после начала полномасштабной войны в Украине.
Обычно на прохождение повторной ВВК предоставляется определенный срок, о котором сообщается индивидуально. Однако следует уточнять этот термин в своем Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Дмитрий Франчук отмечает, что в случае, если мужчина, который должен пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК), не явится на осмотр, он может столкнуться с серьезными последствиями, а именно:
- отмена группы инвалидности - непоявление на повторное освидетельствование может привести к отмене существующей группы инвалидности, что лишит лицо соответствующих льгот и социальной защиты
- мобилизация - после отмены группы инвалидности лицо может быть подлежать мобилизации, если состояние его здоровья позволяет нести военную службу
- административная ответственность - лица с инвалидностью, которые не пройдут обязательное медицинское освидетельствование ВВК в установленный срок, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о воинской обязанности
- утраты социальных льгот и пособий - в случае непрохождения ВВК лицо может потерять право на определенные социальные льготы и помощь, которую оказывает государство людям с инвалидностью
- смена статуса - непрохождение повторного осмотра ВВК может повлиять на текущий военный статус лица с инвалидностью, включая возможный возврат в перечень лиц, подлежащих призыву
Зачем повторно проходить медкомиссию
Основная цель повторного медосмотра состоит в том, чтобы проверить, действительно ли состояние здоровья человека соответствует установленной группе инвалидности.
"Это связано с тем, что после 24 февраля 2022 значительно возросло количество обращений по установлению инвалидности, и возникла необходимость проверить объективность этих решений", - говорит Дмитрий Франчук.
По его словам, повторные осмотры подразумевают индивидуальный подход к каждому случаю, учитывая особенности здоровья пациентов. Это позволяет обеспечить максимально точную оценку здоровья и соответствие установленной группы инвалидности.
Если вы не согласны с результатами повторного обследования, вы имеете право обжаловать их в установленном законом порядке.
Как повторно пройти ВВК
Дмитрий Франчук говорит, что в случае, когда вы подпадаете под категорию лиц, которым необходимо пройти повторную ВВК, необходимо помнить о важных этапах медкомиссии.
Обратитесь в свой ТЦК и СП. Узнайте точную дату и время прохождения осмотра. Это поможет вам подготовиться и избежать недоразумений.
Подготовьте все медицинские документы, которые у вас есть. Это могут быть справки, выписки из медицинских карт и другие важные документы, подтверждающие ваше состояние здоровья.
Придите на осмотр в назначенное время. Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и готовность к медицинскому обследованию.
"Если вы не согласны с результатами обследования, обратитесь за консультацией к юристу. Вы вправе обжаловать решение в установленном законом порядке", - советует юрист.
РБК-Украина ранее рассказывала об особенностях повторного прохождения ВВК для лиц, которым нужно подтвердить инвалидность.
Читайте также, нужно ли забронированным проходить ВВК.
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