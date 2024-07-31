Повторная ВВК для людей с инвалидностью: когда проходить и что будет, если этого не сделать

Мужчины от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 года была установлена инвалидность II или III группы, согласно недавним изменениям в законодательстве, должны пройти повторный медосмотр .

РБК-Украина разбиралось с юристом Дмитрием Франчуком, кому и как необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Что будет, если вовремя не пройти ВВК

Зачем повторно проходить медкомиссию

Как повторно пройти ВВК

Что будет, если вовремя не пройти ВВК

Юрист отмечает, что повторно ВВК необходимо пройти и тем, кто получил инвалидность впервые, и тем, кто имел ее раньше. Также нововведения относятся и к тем, чье здоровье ухудшилось уже после начала полномасштабной войны в Украине.

Обычно на прохождение повторной ВВК предоставляется определенный срок, о котором сообщается индивидуально. Однако следует уточнять этот термин в своем Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Дмитрий Франчук отмечает, что в случае, если мужчина, который должен пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК), не явится на осмотр, он может столкнуться с серьезными последствиями, а именно:

отмена группы инвалидности - непоявление на повторное освидетельствование может привести к отмене существующей группы инвалидности, что лишит лицо соответствующих льгот и социальной защиты

- непоявление на повторное освидетельствование может привести к отмене существующей группы инвалидности, что лишит лицо соответствующих льгот и социальной защиты мобилизация - после отмены группы инвалидности лицо может быть подлежать мобилизации, если состояние его здоровья позволяет нести военную службу

- после отмены группы инвалидности лицо может быть подлежать мобилизации, если состояние его здоровья позволяет нести военную службу административная ответственность - лица с инвалидностью, которые не пройдут обязательное медицинское освидетельствование ВВК в установленный срок, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о воинской обязанности

лица с инвалидностью, которые не пройдут обязательное медицинское освидетельствование ВВК в установленный срок, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о воинской обязанности утраты социальных льгот и пособий - в случае непрохождения ВВК лицо может потерять право на определенные социальные льготы и помощь, которую оказывает государство людям с инвалидностью

- в случае непрохождения ВВК лицо может потерять право на определенные социальные льготы и помощь, которую оказывает государство людям с инвалидностью смена статуса - непрохождение повторного осмотра ВВК может повлиять на текущий военный статус лица с инвалидностью, включая возможный возврат в перечень лиц, подлежащих призыву

Зачем повторно проходить медкомиссию

Основная цель повторного медосмотра состоит в том, чтобы проверить, действительно ли состояние здоровья человека соответствует установленной группе инвалидности.

"Это связано с тем, что после 24 февраля 2022 значительно возросло количество обращений по установлению инвалидности, и возникла необходимость проверить объективность этих решений", - говорит Дмитрий Франчук.

По его словам, повторные осмотры подразумевают индивидуальный подход к каждому случаю, учитывая особенности здоровья пациентов. Это позволяет обеспечить максимально точную оценку здоровья и соответствие установленной группы инвалидности.

Если вы не согласны с результатами повторного обследования, вы имеете право обжаловать их в установленном законом порядке.

Как повторно пройти ВВК

Дмитрий Франчук говорит, что в случае, когда вы подпадаете под категорию лиц, которым необходимо пройти повторную ВВК, необходимо помнить о важных этапах медкомиссии.

Обратитесь в свой ТЦК и СП. Узнайте точную дату и время прохождения осмотра. Это поможет вам подготовиться и избежать недоразумений.

Подготовьте все медицинские документы, которые у вас есть. Это могут быть справки, выписки из медицинских карт и другие важные документы, подтверждающие ваше состояние здоровья.

Придите на осмотр в назначенное время. Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы и готовность к медицинскому обследованию.

"Если вы не согласны с результатами обследования, обратитесь за консультацией к юристу. Вы вправе обжаловать решение в установленном законом порядке", - советует юрист.