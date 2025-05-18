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Повторная ВВК до 5 июня: как "ограниченно пригодным" пройти и что взять с собой

Фото: "ограниченно пригодные" должны пройти повторную ВВК до 5 июня (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Мужчины-граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые имели статус "ограниченно пригодного" к военной службе, обязаны пройти повторный медицинский осмотр. Это надо сделать до 5 июня 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЗУ №3621-IX и №4235-IX.

Что изменилось?

С 4 мая 2024 года утратили силу формулировки:

  • "ограниченно пригоден к военной службе";
  • "непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное".

Таким образом, все, кто имел такие статусы, должны обновить его в соответствии с новыми требованиями.

Как пройти повторный медосмотр?

Направление на ВВК можно получить:

  • лично в ТЦК и СП по месту регистрации;
  • онлайн - через электронный кабинет в приложении "Резерв+".

Какие документы нужны?

Необходимые документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • военно-учетные документы;
  • медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья.

Какой статус будет определен после осмотра?

После прохождения ВВК гражданин получит одно из заключений:

  • непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;
  • непригоден к военной службе с переосвидетельствованием (через 6-12 месяцев);
  • временно непригоден (лицо, требующее лечения или лечения и отпуска, освобождение от выполнения служебных обязанностей);
  • пригоден только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • пригоден.

Что будет, если не пройти ВВК до 5 июня?

В случаях нарушения правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ждет постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Как ранее сообщалось, статус ограниченно пригодный к военной службе в Украине был отменен для упрощения системы воинского учета.

Первоначально, граждане, которые имели статус "ограниченно пригодный", должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года. Однако, из-за значительного количества лиц, которые не успели пройти медосмотр, срок был продлен до 5 июня 2025 года.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отметила, что более миллиона человек не прошли ВВК в частности потому, что не получили вызовов от ТЦК, или не смогли это сделать из-за очередей.

В то же время она предупредила украинцев: не следует рассчитывать на дальнейшие продления срока для повторной ВВК. Верещук призвала тех, кто обязан пройти перекомиссию "не медлить и не откладывать медосмотр до последнего".

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