Пошкоджені обстрілами будинки Києва відновлять: у КМДА назвали строки

За його словами, у Києві пошкоджено 390 об'єктів, з них більша половина - це житлові будинки.

"У нас є 11 будинків, які постраждали достатньо серйозно, решта - будинки, у яких постраждало в основному скло", - сказав він.

Як зазначив Поворозник вчора Кабмін прийняв постанову, яким виділено 200 млн гривень з резервного фонду держбюджету. Крім того, місто своїми відповідними документами також виділяє з резервного фонду, з фондів капітального будівництва близько 600 млн гривень, щоб все це робилося одночасно.

"І ми хочемо всю цю роботу завершити до середини осені, щоб до настатання опалювального сезону люди могли повернутися до своїх будинків", - повідомив Поворозник.