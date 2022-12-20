RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не для полной деоккупации. Резников разъяснил заявление Залужного о 300 танках

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Триста танков, семьсот БМП и пятьсот гаубиц, о которых говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Украине необходимы для отдельной конкретной операции, для полной деоккупации страны необходимо больше техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Я бы уточнил мнение генерала Залужного, потому что не все его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, а по отдельности назвал цифру потребностей для конкретной операции. Поэтому это победа в одной конкретной операции, и да, эти цифры реалистичны вместе с нашими партнерами и мощностью нашего ВПК", - подчеркнул Резников.

По словам министра, для полной победы и деоккупации украинских территорий по состоянию на 1991 год, в том числе Донецка, Луганска и Крыма, необходимо больше техники и вооружения. Украина уже информирует об этом партнеров.

Напомним, ранее Залужный в интервью The Economist заявлял, что ВСУ для возвращения к линии 23 февраля необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныАлексей РезниковВалерий ЗалужныйГенштаб ВСУВойна России против Украины