Для полной защиты неба. Зеленский заявил о необходимости убрать авиационное табу

Глава государства напомнил, что сегодня, 27 февраля, россияне в очередной раз ударили по Украине при помощи иранских дронов-камикадзе. Из-за вражеской атаки есть жертвы и раненые.

"Собственно, прежде всего поэтому нам и нужен авиационный компонент ПВО - современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства", - отметил Зеленский.

По его словам, противовоздушная оборона полноценная тогда, когда она обеспечена современной авиацией.

"Наши летчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу. Но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами", - подчеркнул президент.